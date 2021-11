Fridays for Future: Klimaaktivisten ziehen durch Augsburg

Nach der sogenannten Public Climate School fand in Augsburg eine abschließende Demonstration für Klimagerechtigkeit statt.

Normalerweise sind bei den Demonstrationen von Fridays for Future immer zahlreiche Klimaaktivisten in Augsburg unterwegs. Vielleicht lag es am Freitagnachmittag an den Temperaturen um den Gefrierpunkt, dass nur rund 25 Personen an einem Zug vom Roten Tor zum Rathausplatz teilnahmen. Anlass für die Demonstration war der Abschluss der einwöchigen Public Climate School, eine von der Bewegung "Students for Future Augsburg" und dem Allgemeinen Studierendenausschuss der Universität Augsburg initiierte Bildungsoffensive rund um den Themenkomplex Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Video: Johannes Kapfer

Klimademo in Augsburg: Auch an der Uni gab es Programm

Die jungen Teilnehmer setzten sich dabei unter anderem kritisch mit den bereits existierenden Auswirkungen des Klimawandels und möglichen Bewältigungsstrategien auseinander. Programmpunkte der Klimawoche an der Universität waren unter anderem Vorträge von Sebastian Berz und Stefan Großkinsky sowie diverse Podiumsdiskussionen. Nach einer gemeinsamen Fahrradfahrt von der Universität zum Roten Tor wurden die Fahrräder dort von den Aktivisten abgestellt. Die Veranstaltung erfolgte fortan unter dem Label "Fridays for Future".