Gewalt am Hauptbahnhof: Vier Männer schlagen junge Frau und ihre Begleiter

Vier Männer haben am Augsburger Hauptbahnhof eine junge Frau und deren Begleiter angegriffen und verletzt. Die Polizei will wissen, ob jemand den Vorfall beobachtet hat.

Eine junge Frau und ihre beiden Begleiter sind am frühen Sonntagmorgen am Augsburger Hauptbahnhof angegriffen worden. Wie die Bundespolizei berichtet, kam es gegen 4.30 Uhr in der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs aus bisher unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Leuten.

Gewalt am Augsburger Hauptbahnhof: Zwei Personen verletzt

Vier unbekannte Männer schlugen eine 21-Jährige und ihre 19 und 21 Jahre alten Begleiter. Die beiden jungen Männer wurden durch Faustschläge am Kopf verletzt, die Frau erlitt eine Schürfwunde. Die Schläger flohen ins Augsburger Stadtgebiet, die Fahndung nach ihnen verlief bisher ergebnislos.

Das Bundespolizeirevier Augsburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet oder Bild- bzw. Videoaufnahmen davon gefertigt hat, wird gebeten, sich mit der Augsburger Bundespolizei unter der Telefonnummer 0821/34356-0 in Verbindung zu setzen. (ina)