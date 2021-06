Gewerkschaft demonstriert gegen geplante Hochschulreform

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zieht am Samstag durchs Uni-Viertel.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat für Samstag einen Demonstrationszug durch das Uni-Viertel organisiert. Start ist um 13 Uhr am Europaplatz.

Hintergrund des Protestes ist die, nun in finaler Form vorliegende, geplante Hochschulreform (Hochschul- Innovationsgesetz). Nach Ansicht der Gewerkschaft ist die Reform wissenschaftsfeindlich und stehe in Teilen auch mit dem Grundgesetz in Konflikt.

Die Hochschulreform sorgt bereits seit längerem für Diskussionen. (nist)