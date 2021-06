Autofahrer fährt in Augsburg 11-Jährigen an und flüchtet

Im Augsburger Stadtteil Göggingen ist ein 11-Jähriger leicht von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer fuhr jedoch einfach weiter.

Glück im Unglück hatte am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein 11-jähriger Junge bei einem Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen. Wie die Polizei berichtet, wollte der Junge die Straße wenige Meter vor der Kreuzung zur Allgäuer Straße in nördliche Richtung überqueren. Verkehrsbedingt hatte es sich hier gestaut. Als das Kind zwischen den stehenden Fahrzeugen hervortrat, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem roten Fahrzeug, das das Kind wohl bei geringer Geschwindigkeit mit der Front erfasste und umstieß.

Laut Polizei begab sich der 11-Jährige selbst zurück auf den Gehweg, der Autofahrer fuhr dagegen weiter, ohne sich zu kümmern. Weil der Junge offenbar nur Prellungen erlitten hat, ging er auch selbst nach Hause und erzählte dort von dem Unfall. Die Mutter informierte schließlich die Polizei. Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (nist)