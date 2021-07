Diebe stehlen bei Händler Autoräder im Wert von 20.000 Euro

Dreiste Diebe sind mit Gewalt auf das Gelände eines Autohändlers im Augsburger Stadtteil Göggingen eingedrungen. Sie hatten es auf etwas Bestimmtes abgesehen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag auf das Außengelände eines Audi-Händlers in der Eichleitnerstraße in Göggingen gelangt. Sie hatten den Zaun durchtrennt. Auf dem Areal bockten sie fünf Fahrzeuge auf Pflastersteinen auf und entwendeten die Räder.

Die Radsätze haben einen Wert von insgesamt rund 20.000 Euro, der an den Fahrzeugen angerichtete Sachschaden durch das unsachgemäße Aufbocken bewegt sich nach Angaben der Polizei in gleicher Höhe.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)