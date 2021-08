Nasse Fahrbahn: Auto überschlägt sich nach Unfall in Augsburg

Weil sie auf nassen Straßenbahnschienen ins Schlingern geriet und in ein geparktes Auto prallte, überschlug sich in Göggingen das Fahrzeug einer 25-Jährigen.

Nasse Straßenbahnschienen sind einer 25-jährigen Autofahrerin am Mittwochabend zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 23:55 Uhr auf der Gögginger Straße in südlicher Richtung unterwegs als sie wenige Meter nach der Straßenbahnhaltestelle Burgfrieden nach eigenen Angaben auf den nassen Straßenbahnschienen ins Schlingern geriet und in das Heck eines geparkten Audi prallte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Mazda der 25-Jährigen und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte sich leicht verletzt aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Uniklinikum eingeliefert.

Unfall in Augsburg: Schaden beläuft sich auf etwa 32.000 Euro

Bei dem Unfall wurde der geparkte Audi zudem auf ein weiteres geparktes Fahrzeug und dieses wiederum auf ein geparktes Fahrzeug geschoben. Insgesamt wurden durch den Unfall vier geparkte Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt ca. 32.000 Euro geschätzt, wobei der Mazda einen Totalschaden erlitt. (nist)