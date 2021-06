Polizei erwischt Reifenstecher auf frischer Tat

Ein Mann fiel einer Streifenbesatzung in Göggingen auf, weil er sich merkwürdig verhielt. Sie hatten offenbar den richtigen Riecher.

Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Augsburg Süd ist am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr ein Mann in der Gögginger Radaustraße aufgefallen. Er hatte sich offenbar auf verdächtige Weise an einem dort geparkten Auto zu schaffen gemacht.

Als der Mann die Polizei bemerkte, ging er eilig davon. Die Beamten holten ihn ein und kontrollierten ihn. Dabei kam heraus, dass der 34-Jährige an dem Transporter zwei Reifen zerstochen hatte, außerdem war die Schiebetür des Fahrzeugs verkratzt.

Als die Beamten ihn durchsuchten, stellten sie ein Taschenmesser sicher. Laut Polizei wird nun geprüft, ob der Mann, der aktuell einen Schaden von circa 3000 Euro verursacht hat, noch für weitere ähnliche Delikte infrage kommt. (ina)