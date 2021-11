Hettenbach und Textilviertel: Wenn der Streit unter Nachbarn eskaliert

Plus Bei manchen Streitereien unter Nachbarn scheint eine Lösung schwer. Das zeigen zwei aktuelle Fälle in Augsburg.

Wenn zwei sich streiten, freut sich nicht zwangsläufig der Dritte darüber. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind für alle Beteiligten unangenehm - auch bei Rechtsanwälten und Richtern sind sie nicht gerade beliebt. Für Außenstehende sind die Streitpunkte, in die sich die Kontrahenten verbeißen, oft nur schwer nachzuvollziehen. Wenn gar nichts mehr hilft, muss die Justiz ein klärendes Wort sprechen. Wie etwa im Fall eines Streits unter Nachbarn im Textilviertel. Sie zoffen sich wegen Zigarettenqualms. Zuletzt sorgte der kuriose Einsatz einiger Nachbarn gegen die Betreiber der Event-Location "Hettenbach 45" in Oberhausen für Aufmerksamkeit.