Historische "Diesel-Villa": Eigentümer will Abriss mit Klage durchsetzen

>> ...es habe zwischenzeitlich verschiedene Gespräche und Überlegungen gegeben. So sei ein 1:1-Ersatz des Baudenkmals durch einen Neubau zur Sprache gekommen, was die Stadt jedoch ablehnte. <<



Es scheint also nicht um das Ortsbild zu gehen...



Aber in 3,5 Jahren mit alten Häusern alles klimaneutral in Augsburg?

Antworten Melden Permalink