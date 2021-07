Hochwasser-Katastrophe weckt Erinnerungen an die Pfingstflut

.

Zu meinen besonderen Erinnerungen an das Pfingsthochwasser (damals auch selbst betroffen) gehört

auch ein (kopierter und aufbewahrter) Leserbrief (Überschrift: "In allem Unglück ist auch ein Segen")

zum damaligen Bericht "Die Pfingstfluten haben sich tief ins Gedächtnis gegraben" :



" Für viele war das Hochwasser an Pfingsten 1999 der blanke Horror. In allem Unglück und Chaos gab

es jedoch auch sehr positive Ereignisse, die ohne das Hochwasser nie passiert wären.



Als uns der Ruf nach helfenden Händen Händen erreichte, habe ich mich spontan auf den Weg gemacht,

um in der .............. in ........... bei den vom Hochwasser Betroffenen Hilfe anzubieten. Bei fremden Leuten

habe ich dann geholfen, den Keller auszuräumen und den Schlamm zu beseitigen. Meine Frau übernahm

das Waschen der Wäsche, da ja keine Waschmaschine funktionsfähig war.



Das war der Anfang einer engen Freundschaft mit der Familie, die bis auf den heutigen Tag besteht und

sicher auch bleiben wird. Durch Frau ......... wurde meine Frau außerdem motiviert, nach ............ Unter-

brechung wieder Geige zu spielen. Heute ist das Musizieren ein zenttraler Bereich ihres Lebens geworden."



So ist in allem Unglück auch ein Segen. Sicher ist das kein Einzelfall! "



Das baut doch - auch heute noch und immer wieder - auf, nicht wahr ?

