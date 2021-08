Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall in Augsburg

Nach einem Unfall mit einem Auto in Hochzoll sucht die Polizei einen Radler und bittet um Hinweise.

Nicht einmal ein Sturz konnte einen Radler in Hochzoll aufhalten, als er am Montagmorgen nach einem Unfall flüchtete. Nach Angaben der Polizei stand um 08.40 Uhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer an der Einmündung der Stauffenstraße zur Friedberger Straße, um in die Friedberger Straße einzufahren. Während er dort wartete, fuhr ihm unvermittelt ein Radler in die rechte Fahrzeugseite, so die Polizei. Der Radfahrer stürzte zunächst, stieg dann wieder auf und fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw des 53-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro, wobei unter anderem auch der Scheinwerfer eingedrückt wurde. Der Fahrradfahrer war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, hatte eine kräftige Statur und wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Offenbar wurde er beim Unfall nicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (eva)