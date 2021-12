Zu einem Brand eines Dachgeschosses ist die Berufsfeuerwehr Augsburg am Dienstagnachmittag nach Hochzoll ausgerückt. Nun ermittelt die Kripo.

Nach dem Brand in einem Reihenhaus in der Trettachstraße in Hochzoll ermittelt die Kriminalpolizei, wie in solchen Fällen üblich, hinsichtlich der Brandursache. Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat, heißt es. Nachbarn waren am Dienstagnachmittag auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr gegen 15 Uhr eintrafen, drang bereits dichter Brandrauch aus dem Haus. Aus dem Dachfenster schlugen Flammen. Die Einsatzkräfte suchten in dem Haus nach Menschen, zum Glück befand sich zu dem Zeitpunkt niemand in dem Haus. Der ausgedehnte Zimmerbrand im Dachgeschoss wurde schnell mit einem Druckluftschaumrohr gelöscht. 26 Feuerwehrkräfte waren vor Ort.

Mehrere Tausend Euro Schaden nach Brand in Hochzoll

Das Haus wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Die Trettachstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Brand im Dachgeschoss richtete laut Polizei einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich an. Die angrenzenden Reihenhäuser blieben nach aktuellem Stand unbeschädigt. (ina)