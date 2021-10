Im Innovationspark arbeiten Forscher am klimaneutralen Fliegen

Plus Flugzeugtriebwerke sollen weniger Kohlendioxid ausstoßen. Dieses Ziel verfolgt die EU mit dem "Flightpath 2050". In Augsburg wird geforscht, wie das gelingen kann.

Noch ist das Baufeld 36 im Innovationspark und in direkter Nachbarschaft zum Bauwerk Weitblick 1.7 leer. Doch bis Ende 2023 soll hier das Gebäude des Instituts für Test und Simulation für Gasturbinen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstehen. Bisher ist die Forschungseinrichtung, die 2017 gegründet worden ist, mit 35 Mitarbeitern Mieter im Technologiezentrum des Innovationsparks. Bald hat sie nun ihr eigenes Zuhause.