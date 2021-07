Augsburg

Im Streit um die Holbein-Sanierung kommen jetzt auch die Schüler zu Wort

Plus Auch Schülerinnen und Schüler des Augsburger des Holbein-Gymnasiums machen sich Gedanken zur Sanierung. Hier sehen sie die größten Probleme in der Schule.

Von Leonhard Pitz

Wie geht es weiter mit dem Holbein-Gymnasium? Diese Diskussion hat der scheidende Schulleiter Dieter Fiedler mit seinem Brief an den Stadtrat wieder ins Rollen gebracht. Fiedler, der nach diesem Schuljahr in den Ruhestand geht, wirft der Stadt vor, die Generalsanierung der Schule nicht entschlossen genug anzugehen und auf die lange Bank zu schieben. Am Montag besuchten einige Mitglieder des Stadtrats die sanierungsbedürftige Schule. Gleichzeitig machen sich auch die Schülerinnen und Schüler Gedanken um ihre Schule. Sie beklagen vor allem die bestehende Raumnot - und haben Ideen für die Hallstraße, an der die Schulgebäude liegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

