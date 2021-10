Im ganzen Augsburger Stadtgebiet sind derzeit Ampeln ausgefallen

Im Augsburger Stadtgebiet sind am Dienstagvormittag mehrere Ampeln ausgefallen. Für die Polizei bedeutet das Arbeit.

Seit ungefähr 11 Uhr geht an einigen Ampelanlagen in Augsburg nichts mehr. Betroffen von den Ausfällen sind laut Polizei etwa der Klausenberg in Göggingen, die Aindlinger Straße in Lechhausen, das Bahnhofsviertel und die Ulmer Straße in Oberhausen. Die Polizei habe deshalb einige Streifen losgeschickt, sagt Polizeisprecher Markus Trieb. "Wir sind an den betreffenden Örtlichkeiten präsent. Die Stadt Augsburg ist informiert." Bis wann die Ampelanlagen wieder funktionieren und was die Ausfälle auslöste, ist bislang noch nicht bekannt.

Ampelausfälle in Augsburg gab es zuletzt im August

Zuletzt waren Anfang August etliche Ampeln in Augsburg ausgefallen. Damals wurde vonseiten der Stadt vermutet, dass eine durchziehende Gewitterfront mit Blitzeinschlägen im Umland für die Probleme verantwortlich gewesen sei . Es dauerte etwa zweieinhalb Stunden, bis alle Ampeln wieder liefen. (ina)