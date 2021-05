Augsburg

04.05.2021

In Augsburg öffnen immer mehr Corona-Schnelltestzentren

Auf immer mehr privaten Plätzen gibt es Corona-Schnelltestzentren. Auch auf dem Gelände des Turnvereins Augsburg in der Gabelsberger Straße.

Plus Neben Augsburgs städtischen Zentren gibt es viele Test-Anlaufstellen, die vor Einrichtungen wie dem Zoo, Kaufhäusern oder Sportvereinen entstehen. Das steckt dahinter.

Von Andrea Wenzel

Vor der Gymnastikstunde oder dem Restaurantbesuch noch kurz zum Schnelltest vor Ort? Dies könnte möglich sein, sobald wieder Lockerungen beschlossen sind. Denn immer öfter bewerben sich private Betreiber in Zusammenarbeit mit Fitnessstudios, Clubs oder Sportvereinen um den Betrieb von Schnelltestzentren. Seit Mai hat auch der Turnverein Augsburg (TVA) auf seinem Gelände an der Gabelsberger Straße in Göggingen ein öffentliches Schnelltestzentrum. Betrieben wird es von den Johannitern, nutzen können es nicht nur Mitglieder des TVA, sondern auch Sportler umliegender Vereine sowie alle Bürger. Die Tests sind kostenlos und die Idee dahinter nicht ganz uneigennützig.

