In Augsburg werden die Rufe nach günstigeren AVV-Tarifen immer lauter

Plus Ein 365-Euro-Abo beim AVV wird inzwischen von fast allen Fraktionen im Augsburger Stadtrat gewünscht. Doch konkrete Schritte lassen weiter auf sich warten.

Aus der Stadt Augsburg wächst der Druck in Richtung Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV), neue günstigere Ticketformen einzuführen. Dazu zählt auch ein 365-Euro-Abo für alle Bürger ohne zeitliche Einschränkung (bisher erst ab 9 Uhr). Mit einer baldigen Einführung ist deswegen aber noch nicht zu rechnen.