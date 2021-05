Hoher Schaden: Unbekannte beschmieren Fuggermuseum mit Graffiti

Unbekannte Graffiti-Sprayer haben in der Innenstadt einen hohen Schaden verursacht. Sie machten auch vor dem Fuggermuseum und St. Stephan nicht Halt.

Mehrere Schmierereien in silberner und roter Sprühfarbe haben Unbekannte an beiden vergangenen Wochenenden in der Innenstadt im Bereich Äußeres Pfaffengäßchen, Karmelitengasse und Kleines Karmelitengäßchen angebracht. Die Täter hatten laut Polizei teilweise Flächen von bis zu 150 Metern verunstaltet.

Unter anderem beschädigten sie das unter Denkmalschutz stehende Fuggermuseum und das Eingangstor der Benediktinerabtei St. Stephan. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich laut aktuellen Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag, so die Polizei.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnumer 0821/323-2110 entgegen. (ina)