Junger Fahrraddieb geht in Augsburg auf Polizisten los

Die Polizei ist wegen randalierender Jugendlicher zum Helmut-Haller-Platz in Oberhausen gerufen worden. Dort wurden die Beamten auf eine weitere Tat aufmerksam.

Nach einer Mitteilung über randalierende Jugendliche am Helmut-Haller-Platz kontrollierte eine Streifenbesatzung dort zwei 16- und 17-Jährige und nahm die Personalien auf. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-Jährige ein Fahrrad bei sich führte, das er kurz zuvor am Oberhauser Bahnhof entwendet hatte. Nach einem kurzen, erfolglosen Fluchtversuch ging der Fahrraddieb auf einen Polizeibeamten los und griff ihn an.

Gegen seine Festnahme wehrte sich der Jugendliche mit Tritten und Schlägen, er konnte erst von mehreren Beamten gebändigt werden. Auch auf der Dienststelle gingen die Drohungen und Beschimpfungen weiter, der 16-Jährige spuckte laut Polizei gegen Scheiben und Wände, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen und zur ärztlichen Beobachtung und fachlichen Betreuung eingewiesen wurde. Mit knapp 1,6 Promille stand der Randalierer deutlich unter Alkoholeinfluss. (ina)

Lesen Sie dazu auch: