Augsburg

vor 10 Min.

Kein Corona-Lockdown mehr: Ende der Verbotspolitik in Augsburg gefordert

Plus Wirtschaftsvertreter erläutern, warum ein vierter Lockdown in Augsburg ausgeschlossen werden muss. Es geht ihnen auch um die Maskenpflicht auf dem Augsburger Stadtmarkt.

Von Michael Hörmann

Marcus Vorwohlt und Sebastian Priller sind Geschäftsleute, deren Namen weit über Augsburg hinaus bekannt sind. Vorwohlt leitet das Modehaus Rübsamen, Priller die Brauerei Riegele. Nicht nur in ihren Unternehmen sind Vorwohlt und Priller tätig, sie engagieren sich zudem für die Interessen der Wirtschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK). Dass die Corona-Pandemie die heimischen Firmen hart getroffen hat, ist bekannt. Jetzt heißt es bereits, dass eine vierte Welle anstehen könnte. Für Vorwohlt und Priller bedeutet dies jedoch nicht, dass nach dem bekannten Muster verfahren werden soll, also wieder vieles geschlossen wird. Die Augsburger Unternehmer fordern ein Umdenken der Politik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen