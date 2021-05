Augsburg

10.05.2021

Klimaaktivisten verschärfen ihren Protest

Die Aktivisten des Klimacamps veranstalteten am Montag eine Kunstaktion auf dem Augsburger Rathausplatz. Der Stadtregierung wurde ein Verschlafen der Klimakrise vorgehalten.

Plus Dem Augsburger Klimacamp genügt das bisherige Vorgehen der Stadtregierung nicht. Ausdrücklich werden auch die Grünen kritisiert. Am Montag gab eine Protestaktion vor dem Rathaus.

Von Stefan Krog

Die Aktivisten des Klimacamps wollen am Dienstag vor der Sondersitzung des Augsburger Stadtrats zum Klimaschutz mit einer Menschenkette vor der Kongresshalle gegen das aus ihrer Sicht zu zögerliche Vorgehen der Stadtregierung bei CO 2 -Einsparungen protestieren. "Die aktuelle Tagesordnung ist eine einzige PR-Luftnummer. Von der CSU erwarten wir es nicht anders, und von der Grünen-Stadtratsfraktion sind wir bitter enttäuscht", so Aktivistin Janika Pondorf, 16. Allenfalls die Selbstverpflichtung der Stadt, bei Bau und Sanierung von städtischen Gebäuden die gesetzlichen energetischen Standards überzuerfüllen, werde Effekte bringen.

Themen folgen