Klimacamper: "Ergebnisse sind kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen"

Das Klimacamp am Augsburger Rathaus: Seit mehr als einem Jahr harren Aktivisten dort aus, um mehr Bemühungen beim Klimaschutz durchzusetzen.

Plus Der Weg zur Klimaneutralität zieht sich länger als gefordert, besagt eine Studie im Auftrag der Stadt Augsburg. Das liegt auch an fehlenden Bundes- und Landesgesetzen.

Von Stefan Krog

Der Stadtrat wird kommendes Jahr über ein Maßnahmenpaket abstimmen, das auf der Klimastudie der Kommunalberatung KlimaKom fußt. Es dürfte eine Reihe Maßnahmen beinhalten, was Mobilität, Strom- und Wärmeerzeugung beinhaltet. Unter anderem schlägt die Studie eine weitreichende Umstrukturierung der Wärmeversorgung bis 2040 vor, sowie eine Reduzierung des Autoverkehrs um 50 Prozent. In einem allerersten Schritt soll der Stadtrat noch in diesem Jahr eine 40 Punkte umfassende Liste verabschieden, die einige Maßnahmen einleitet.

