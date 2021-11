Augsburg

11:30 Uhr

Die Politik in Augsburg scheitert mit ihrem Ziel, die Stadt schnell klimaneutral zu machen

Beim Verkehr - hier am Leonhardsberg - sollen in Augsburg in den kommenden Jahren deutliche CO2-Einsparungen vorgenommen werden. Doch die eigentlichen Herausforderungen liegen woanders.

Plus Die Forderung des Augsburger Stadtrats, ein CO2-Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen einzuhalten, ist nicht erfüllbar. Welche Einschnitte nötig wären, um die Ziele in Zukunft zu erreichen.

Von Stefan Krog

Augsburg wird - auch bei erheblichen Einschnitten beim Autoverkehr, mehr Gebäudesanierung und einem neuen Biomasse- und Windkraftwerk bei Inningen - in den nächsten Jahren nicht klimaneutral werden können. Das besagt eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie, aus der das zentrale Strategiepapier bei der Reduzierung der CO 2 -Emissionen für die kommenden Jahre entwickelt werden soll. Das Ziel eines Restbudgets von 9,7 Millionen Tonnen, das sich der Stadtrat als Zielmarke gegeben hatte, ist demnach unmöglich zu erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen