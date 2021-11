Klimacamp muss weichen: Warum ein Autokran neben dem Rathaus stand

Plus Der Zustand des Perlachturms wird inspiziert. Dafür muss das Klimacamp ausweichen und wird sich in den kommenden Wochen auch verkleinern.

Ein großer Autokran steht derzeit auf dem Fischmarkt direkt neben dem Rathaus. Er transportiert eine kleine Kabine in luftige Höhe: Von da aus können Sachverständige den Zustand des Perlachturms von außen begutachten. Vom Klimacamp ist deshalb nicht mehr viel zu sehen. Zwei Schilder und zwei Planen weisen im vorderen Bereich lediglich auf das Bestehen des Camps und auf die Ziele der Klimaaktivisten hin. Das Camp ist aber nicht verschwunden - es ist lediglich nach hinten gerutscht.