Kontrollen bei Autoposern: Szene weicht von Augsburg nach Kaufbeuren aus

Rund 600 junge Menschen trafen sich vor wenigen Wochen an der Aral-Tankstelle am Gablinger Weg. Doch seitdem dort ein Sicherheitsdienst für Ordnung sorgt, hat die Autoszene nun andere Treffpunkte im Visier.

Plus Unlängst gab es lange Gesichter, als der Sicherheitsdienst an der Augsburger "Party-Tanke" Autofahrer abwies. Doch die Szene hat einen neuen Standort und die Polizei kündigt Kontrollen an.

Von Ina Marks

Auch wenn es seit den neuen Sicherheitsvorkehrungen an der Tankstelle am Gablinger Weg inzwischen ruhiger zugeht, wird sie sicherlich auch an diesem Wochenende im Fokus der Polizei stehen. Denn diese hat Kontrollen in der sogenannten Tuner- und Poserszene in Augsburg und Umgebung angekündigt.

