Kostenloser Sommer Court beim Polizeisportverein

In den ersten Sommerferienwochen können sich Jugendliche in Göggingen austoben. Es gibt Torwandschießen, Volleyball und ein Soccer-Turnier.

Ein offenes Sportangebot für die Sommerferien veranstaltet der Polizei Sportverein Augsburg (PSV) gemeinsam mit dem Stadtjugendring in Göggingen. Noch bis zum 13. August können sich junge Sportler auf dem PSV-Gelände an der Gögginger Straße 97 austoben. Über den gesamten Zeitraum in dort ein Soccercourt (Kleinfeld mit Bande) aufgebaut, dazu steht jeder Tag unter einen Motto mit entsprechendem Rahmenprogramm.

So ist neben Torwandschießen, Volleyball, Fußballtennis und Cardiotraining auch je ein Boxtraining für Mädels und Jungs vorgesehen. Als weitere Höhepunkte gibt es auch einen Girlsday mit Schnuppertraining durch die Trainer der Schwaben-Fußball-Mädels und an einem Tag kommt das DFB-Mobil zum Polizei SV. Außerdem gibt es eine Trainingseinheit von Trainern des FCA-Nachwuchsleistungszentrums. Natürlich gibt es am Freitag auch ein Soccer-Abschlussturnier.

Das Ganze ist "for free" und offen für alle, also vereinsübergreifend, um den Mädels und Jungs nach der coronabedingten Sportpause wieder Lust auf Bewegung zu vermitteln, so Initiator und ErsterVorsitzender des PSV, Hans Wengenmeir. Nähere Infos gibt es auch im Internet unter www.aux-inn.de. (att)