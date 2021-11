20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Montagmorgen in der Bgm.-Ackermann-Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag gegen 7.15 Uhr in Kriegshaber, wo zwei Fahrzeuge in der Bgm.-Ackermann-Straße auf Höhe der B17-Überführung zusammenstießen. laut Polizei wollte der 37-jährige Fahrer eines VW nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße B17 einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 61-Jähriger mit einem Ford-Transporter in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. In dem Ford-Transporter, einem Firmenfahrzeug zur Personenbeförderung, befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem 61-jährigen Fahrer noch acht Passagiere. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizeiinspektion um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-2610. (bau)