Augsburg-Kriegshaber

vor 32 Min.

In Kriegshaber wird eine 16-Jährige von einem älteren Mann belästigt

Nach dem Vorfall in der Ulmer Straße in Augsburg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mann in der Ulmer Straße in Augsburg-Kriegshaber eine Jugendliche belästigt. So wird der Täter beschrieben.

Der Vorfall passierte am Mittwoch gegen 7.40 Uhr in der Ulmer Straße im Bereich des Stadtteils Kriegshaber auf Höhe der 160er-Hausnummern. Wie die Polizei berichtet, sprach der Mann das Mädchen unvermittelt an. Als die 16-Jährige nicht auf das aufgezwungene Gespräch einging und weggehen wollte, versuchte der Unbekannte, die Jugendliche am Arm zu sich zu ziehen. Offenbar griff er so fest zu, dass sie Schmerzen spürte. Doch es gelang ihr zu gehen. Am Abend erstattete die 16-Jährige dann mit ihren Eltern Anzeige bei der Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Körperverletzung sowie Nötigung einleitete. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er hatte einen dunklen Vollbart mit grauen Stellen und trug eine Jeans, einen hellgrauen Pullover mit einer schwarzen Weste sowie eine dunkelgraue Schildmütze. Er wirkte alkoholisiert und hatte ein Fahrrad bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

