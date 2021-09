Unfall in Augsburg: 21-Jährige missachtet Vorfahrt - hoher Schaden

Selbst bei Grün behält die Vorfahrtsregel rechts vor links ihre Gültigkeit. Das hat eine junge Frau übersehen, es kam zu einem folgenschweren Unfall in Augsburg.

Die Ampel zeigte ihr freie Fahrt an, weshalb eine 21-Jährige mit ihrem Opel von der Reinöhlstraße am Sonntag, 12. September, gegen 22.15 Uhr an der Kreuzung zur Bürgermeister-Ackermann-Straße nach links abbog. Wie die Polizei mitteilte kam ihr an der Kreuzung ein 51-Jähriger mit seinem Audi entgegen, der wiederum von der Eberlestraße geradeaus in die Reinöhlstraße einfahren wollte.

Weil beide Autolenker dem grünen Ampellicht vertrauten, kam es zum Zusammenstoß, wobei die junge Frau als Linksabbiegerin die Vorfahrt des 51-Jährigen übersehen hatte. Der Beifahrer im Opel sowie zwei Kinder auf dem Rücksitz des Audi wurden leicht verletzt. Wie es hieß, war eine ambulante Versorgung seitens des Rettungsdienstes an der Unfallstelle jedoch ausreichend. An den Fahrzeugen entstand allerdings Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro. (sil)