Augsburg

vor 16 Min.

Kulturpark schließt endgültig: Wie es auf dem Reese-Areal in Augsburg weitergeht

Plus Der Kulturpark West auf dem Reese-Areal wird im kommenden Jahr wohl endgültig seine Zelte abbrechen müssen. Die Stadt Augsburg plant dort neue Wohnungen - und mehr.

Von Stefan Krog

Auf dem Reese-Areal neigen sich die Tage des Kulturparks-West nach 14 Jahren allmählich dem Ende zu: Nachdem die Stadt schon einmal eine Verlängerung für das Künstlerquartier in den ehemaligen Kasernengebäuden an der Sommestraße beschlossen hat, wird jetzt voraussichtlich im kommenden Frühjahr Schluss sein. Dann sollen Bands in der "Musikbox" auf dem Gaswerkareal unterkommen, die bis dahin fertiggestellt sein soll. Die Stadtwerke wollen im September mit dem Errichten des Holzbaus beginnen. Das Reese-Areal wird dann auch im Osten mit Neubauwohnungen bebaut werden. Und es gibt weitere Pläne.

