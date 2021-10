Ladenpassage, Wohnungen, Geschäfte: Was sich im Schwabencenter ändert

Plus Der Eigentümer des Augsburger Schwabencenters will 2022 mit dem Umbau beginnen. Bald verlassen etliche Mieter die Einkaufsmall. Wo neue Wohnungen geplant sind.

Mit der Vernissage einer Fotoausstellung feiert das Wohnzimmer im Schwabencenter an diesem Freitag das 50-jährige Bestehen eines Bauprojekts, das seinerzeit mit seiner Kombination aus Wohnen in Hochhäusern und Einkaufen als hochmodern galt. Der Ruhm der Ladenpassage ist längst verblasst. Wer heute durch die Mall zwischen Friedberger und Wilhelm-Hauff-Straße schlendert, steht vor zahlreichen Leerständen. Zwischendrin behaupten sich einige Läden, die auf preisbewusste Kundschaft abzielen. Apotheke, Optiker, Friseur, Zeitungsladen und vor allem der von den Anwohnerinnen und Anwohnern erkämpfte Supermarkt Edeka ermöglichen noch eine wohnortnahe Grundversorgung.