Augsburg

06:30 Uhr

Lampions und Stadt-Dschungel: Das bietet Augsburg im Sommer

Ein Stück des Mettlochgässchens in der Innenstadt ist vorübergehend zu einem kleinen Dschungel umgestaltet worden.

Plus Es hängen immer mehr bunte Lampions in Augsburgs Innenstadt, ein Strand kommt auf den Rathausplatz – und eine Gasse ist grün geworden. Was es damit auf sich hat.

Von Jörg Heinzle

Der Begriff Großstadtdschungel bekommt derzeit in der Augsburger Innenstadt eine ganz andere Bedeutung. Wer sich darunter große Häuserschluchten vorstellt oder vielleicht auch verwinkelte Gassen, der täuscht sich in diesem Fall. Im Mettlochgässchen, das in der Fußgängerzone die Annastraße mit der Philippine-Welser-Straße verbindet, ist ein echter kleiner Dschungel entstanden. Ein Teil der Gasse steht jetzt dicht voll mit Pflanzen. Vogelgezwitscher ist zu hören.

