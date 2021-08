Lechhausen: Zwei Unfallverursacher flüchten

Zwei Fälle von Unfallfluchten meldet die Polizei aus Lechhausen.

In der Zeit von Freitag, 22.15 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, stellte eine 35-Jährige ihren weißen Skoda Rapid am Fahrbahnrand in der Schackstraße ab. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den linken Kotflügel des Fahrzeugs. Dabei entstand eine Delle, die so massiv war, dass sich die Türe des Autos nicht mehr öffnen ließ. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ebenfalls in der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes in der Kreitmayrstraße angefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise zum Unfallverursacher unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)