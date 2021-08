Stark Betrunkener greift Ordnungsdienst in Augsburg an

Eigentlich war der Ordnungsdienst mit einer Jugendkontrolle im Einsatz, als ihnen ein 33-jähriger Mann gehörig Ärger bereitete.

Einen turbulenten Einsatz bei einer Jugendkontrolle in der Radetzkystraße hatte am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr ein Team des städtischen Ordnungsdienstes - ausgelöst durch einen stark betrunkenen 33-Jährigen. Während der Aktion in den Parkanlagen urinierte der Mann laut Polizei "demonstrativ an einen Baum". Bei der anschließenden Kontrolle des Wildpinklers ging dieser unvermittelt auf einen der Mitarbeiter los, in dem er diesen schubste und anschließend packen wollte. Der 33-Jährige konnte zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei festgehalten werden.

Augsburg: Mann greift Ordnungsdienst an

Nachdem sich der 33-Jährige zunächst wieder beruhigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Anstatt sich zu entfernen, ging er jedoch erneut auf die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes los, weshalb er in Gewahrsam genommen und in den Arrest gebracht wurde. Der 33-Jährige, der mit über 3,2 Promille erheblich alkoholisiert war, muss sich nun nach Angaben der Polizei wegen eines tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verantworten. (bau)