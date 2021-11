Lkw-Fahrer rammt Ampel und flieht - 5000 Euro Schaden

An der Kreuzung zwischen Eichleitnerstraße und Edisonstraße kollidiert ein Lkw mit der Ampel. Der Fahrer flieht, der Schaden ist hoch.

Bei einem Unfall an der Kreuzung zwischen Eichleitner- und Edisonstraße ist am Montagnachmittag hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich gegen 15 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer, um dort auf eine komplett zerstörte Fußgängerampel hinzuweisen. "Es stellte sich heraus, dass vermutlich ein unbekannter Lkw beim Vorbeifahren mit der Ampelanlage kollidierte", so die Polizei. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.

Lkw-Unfallflucht: Ampelanlage in der Eichleitnerstraße zerstört

Nach Polizeiangaben entfernte sich der unbekannte Lkw, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Schaden gekümmert hätte. Die Polizeiinspektion Augsburg-Süd ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (kmax)