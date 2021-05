Augsburg

"Long Covid": Uniklinik Augsburg will Corona-Spätfolgen behandeln

Für manche Covid-19-Patienten ist offen, ob sie je wieder ihre frühere Form erreichen werden. An der Augsburger Uniklinik entsteht nun ein Behandlungsangebot.

Plus An der Uniklinik Augsburg soll eine Spezialambulanz für Patienten mit Corona-Spätfolgen eingerichtet werden. Neben der Hilfe für Betroffene ist die Erforschung von "Long Covid" ein Ziel.

Von Stefan Krog

Längst nicht alle, die eine Corona-Infektion überstanden haben, sind danach schnell wieder fit. An der Uniklinik Augsburg soll deshalb in nächsten Wochen eine Anlaufstelle für Corona-Patienten entstehen, die zwar die Infektion überstanden haben, aber unter Spätfolgen leiden. Es geht dabei um teils gravierende Beeinträchtigungen an Atemwegen, dem Herz-Kreislauf-System, dem Muskelapparat und dem Nervensystem. Auch der Stoffwechsel kann betroffen sein.

