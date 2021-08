Luftfilter für Augsburger Schulen: Wann sind die Geräte in den Klassenzimmern?

Plus Die Stadt hat den Auftrag vergangene Woche ausgeschrieben. Dass bis zum Anfang des Schuljahres alle 750 Geräte vor Ort sind, ist aber unwahrscheinlich.

Die Beschaffung von etwa 750 Luftfiltern für die Klassenzimmer der Jahrgangsstufen eins bis sechs an den Augsburger Schulen läuft. Die europaweite Ausschreibung sei vergangene Woche veröffentlicht worden, sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) auf Anfrage. Wie geht es nun weiter – wann sind die Geräte in den Klassenzimmern?