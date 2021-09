Männer geraten bei einem Umzug in Augsburg aneinander

Zuerst schubsten sich zwei Männer, die bei einem Umzug in Augsburg in Streit geraten waren. Dann fuhr ein 35-Jähriger auf einen 18-Jährigen zu und es wurde gefährlich.

Eine 18-Jährige bezog am Freitag mit Unterstützung eines Familienangehörigen und einer Umzugsfirma in der Brunnenstraße auf Höhe der Klausstraße eine Wohnung, als ein 35-Jähriger seinen Pkw gegen 15.50 Uhr in einer benachbarten Feuerwehrzufahrt abstellte. Nachdem er von dem Familienangehörigen gebeten worden war, seinen Pkw wegzufahren, um die Wohnung weiter einräumen zu können, kam es zu einem lautstarken Streit.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung schubsten sich laut Polizei die beiden Männer gegenseitig. Daraufhin ging der Familienangehörige hinter den Pkw des 35-Jährigen, um dessen Kennzeichen zu fotografieren. Der stieg ins Fahrzeug und fuhr rückwärts auf den Mann zu. Der Familienangehörige konnte dem Pkw ausweichen und schlug dabei mit der Hand eine Delle in das Fahrzeug. Alle Beteiligten blieben unverletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Den Familienangehörigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (ziss)