Mann greift Polizei in Augsburg an, die setzt Pfefferspray ein

Die Augsburger Polizei erhält einen Notruf wegen eines häuslichen Streits. Am Ende muss sie sich mit einem aggressiven Mann auseinandersetzen und Pfefferspray anwenden.

Nach einem offenbar ausufernden handgreiflichen häuslichen Streit wurde die Polizei am Mittwoch, gegen 20 Uhr, in die Landwehrstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung stand der 28-jährige Mann bereits vor dem Anwesen, zog beim Anblick der Kollegen seinen Gürtel aus der Hose und wickelte diesen als Schlagwerkzeug um seine Faust. Als er daraufhin angesprochen wurde, nahm er von einem in Reichweite abgestellten Anhänger ein Teil eines Holzkinderbettes und warf es in Richtung eines Beamten. Dieser konnte das Wurfgeschoss abwehren, stattdessen traf es dafür den Streifenwagen. Das Dienstfahrzeug wurde dabei nicht unerheblich beschädigt: Der genaue Sachschaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich bewegen.

Mit Pfefferspray und Einsatzstock unter Kontrolle gebracht

Im Anschluss stürmte der aggressive Mann auf einen Polizeibeamten zu und versuchte – allerdings erfolglos – diesen mit Faustschlägen zu attackieren, wobei er mittels Pfefferspray und unter Zuhilfenahme des Einsatzstockes niedergerungen werden konnte. Dabei erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen, die anschließend im Krankenwagen behandelt wurden, bevor der Mann in den Polizeiarrest eingeliefert wurde. Dort stellte sich heraus, dass der Randalierer über gar keinen festen Wohnsitz verfügt, weshalb nach Rücksprache mit dem Jour-Staatsanwalt die Vorführung zum Ermittlungsrichter angeordnet wurde. Hier muss er sich heute wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. (ziss)