Mann rastet in Straßenbahn aus und greift Fahrgast an

Ein 27-Jähriger ist in der Straßenbahn der Linie 1 in Augsburg mit einer abgeschlagenen Glasflasche auf einen Fahrgast losgegangen.

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr, kam es in der Straßenbahn der Linie 1 Richtung Lechhausen zu einer offenbar willkürlichen Tätlichkeit gegen einen Fahrgast. Ein 27-Jähriger schlug aus bislang unbekannten Gründen den Hals einer Glasflasche ab, bevor er an der Haltestelle Rathausplatz in die Tram stieg. Als er in der Straßenbahn einen 31-Jährigen erblickte, beleidigte er diesen mehrfach auf Englisch und ging mit der abgeschlagenen Flasche auf ihn zu. Hierbei vollführte er nach Angaben des Betroffenen auch Stichbewegungen, denen der 31-Jährige jedoch ausweichen konnte.

Augsburger Polizei kann Täter ausfindig machen

An der Haltestelle Jakobertor stiegen beide Beteiligte, zusammen mit ihren Begleitern aus. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Täter. Der 27-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Zeugen des Vorfalls, die sich beispielsweise in der Straßenbahn oder an den betroffenen Haltestellen befanden, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg-Mitte in Verbindung zu setzen. (AZ)