Augsburg

18:30 Uhr

Massive Statik-Probleme: Der Untergrund der Barfüßerkirche gibt nach

Plus Die Barfüßerkirche in Augsburg steht wegen des 800-jährigen Jubiläums der Franziskaner im Fokus. Im Hintergrund aber gibt es massive Probleme, eine teure Sanierung ist nötig.

Von Ina Marks

800 Jahre ist es her, dass die ersten Franziskaner in Augsburg ankamen. Sie errichteten die Barfüßerkirche im Lechviertel unterhalb des Rathauses. Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert. Dabei sorgt allerdings eine unschöne Überraschung für einen Wermutstropfen. Denn zufällig hat sich herausgestellt, dass die Statik der evangelischen Barfüßerkirche in Teilen gefährdet ist. Pfarrerin Gesine Beck und die Pfarrgemeinde stehen vor aufwendigen Sanierungsarbeiten - und vor immensen Kosten.

