Augsburg

Mehr Geburten: Hat Corona in Augsburg einen Babyboom ausgelöst?

In Augsburg werden immer mehr Babys geboren. Liegt das auch an der Corona-Pandemie?

Plus Die Geburtenzahlen in Augsburgs Kliniken steigen seit Jahren. Im Juli 2021 gab es sogar einen Rekord. Laut Experten könnte das mit der Pandemie zusammenhängen.

Von Andrea Wenzel

So viele Geburten wie im Juli gab es im Uniklinikum noch nie. 272 Entbindungen mit 282 Kindern wurden registriert. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr, ordnet Dr. Manuela Franitza, Leiterin Sektion Geburtshilfe und Pränatalmedizin, ein. Seit 35 Jahren sei sie schon an der Klinik, aber so eine hohe Zahl an Geburten in einem Monat habe sie noch nie erlebt.

