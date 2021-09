Augsburg

Messe in Augsburg: Auf der Americana 2021 werden Cowboys fündig

Juri Busato verkauft auf der Reitsportmesse Americana in Augsburg Zubehör. Am Mittwoch beginnt die Messe.

Plus Die Westernreitsportmesse startet am Mittwoch in Augsburg. Die sportlichen Wettkämpfe mit Pferden und Rindern haben dagegen bereits begonnen.

Von Michael Hörmann

Juri Busato gehört zu den ersten Ausstellern der Reitsportmesse Americana, die ihren Stand aufbauen. In Halle 1 (Schwabenhalle) wird der Händler aus Italien ab Mittwoch unter anderem Reitstiefel und Handschuhe verkaufen. 240 Aussteller aus zehn Ländern werden zur Veranstaltung erwartet, die bis Sonntag dauert. Sportlich geht es am Sonntag bereits in der Halle 5 zu. Die Westernreiterinnen und Reiter nehmen an den Qualifizierungswettbewerben für die großen Abendshows teil.

