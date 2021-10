Mit Haftbefehl gesucht: Paar wird am Oberhauser Bahnhof aggressiv

Als die Bundespolizei am Oberhauser Bahnhof in Augsburg ein Paar kontrollierte, stellte sie fest: Die Frau wurde mit Haftbefehl gesucht. Die Situation eskalierte.

Diese polizeiliche Kontrolle hatte weitreichende Folgen: Beamte der Augsburger Bundespolizei haben am Dienstagmorgen gegen 10.45 Uhr am Oberhauser Bahnhof eine Frau und einen Mann überprüft. Beim Abgleich der Personalien in der Fahndungsdatei stellten die Beamten fest, dass die 45-jährige deutsche Staatsangehörige von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Als Angeklagte in einem Strafverfahren war die Frau der Hauptverhandlung ferngeblieben.

Als die Beamten den Haftbefehl eröffneten, wurden die Frau und der Mann plötzlich aggressiv. Die 45-Jährige versuchte zu flüchten, Beamte mussten sie festhalten. Der 32-Jährige mischte sich laut Polizei ein, er versuchte die Frau zu befreien, indem er seine Begleiterin umklammerte und sie von den Beamten wegzog. Als die Polizisten den Mann an den Armen festhielten, wehrte er sich und trat gegen das Knie eines Beamten.

Einsatz in Augsburg-Oberhausen: Ein Polizist setzte schließlich Pfefferspray ein

Weil die Frau erneut fliehen wollte, musste sie von einem Beamten zu Boden gebracht werden, dabei zog sie sich eine Verletzung an der Stirn zu. Da der Mann sich offenbar nicht beruhigte und immer wieder die Polizisten angriff, setzte ein Beamter Pfefferspray gegen ihn ein. Dieser schaffte es dennoch, einen Beamten zu Fall zu bringen. Auch er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nach der Erstversorgung durch die Beamten kümmerte sich der Rettungsdienst um das aggressive Paar.

Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Paar dem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitete gegen die beiden ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Gefangenenbefreiung und Körperverletzung ein. (ina)