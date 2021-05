Augsburg

vor 59 Min.

Mobilität: Immer mehr junge Augsburger melden ein eigenes Auto an

Plus Die Zahl der Kfz-Zulassungen in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen steigt in Augsburg seit einigen Jahren stark an. Gleichzeitig nutzen mehr junge Leute Carsharing. Wie passt das zusammen?

Von Eva Maria Knab

Lena Lang ist 17 und hat gerade ihren Führerschein gemacht. Die angehende Arzthelferin aus dem Augsburger Stadtteil Bärenkeller ist Azubi. Deshalb ist sie noch mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs. "Sobald ich genügend Geld gespart habe, will ich mir ein eigenes anschaffen", sagt sie. Der Kauf hat für sie noch ein wenig Zeit. Zuerst will sie sich auf ihren Abschluss als Auszubildende konzentrieren. Das eigene Auto bedeutet für sie ein Stück Freiheit, die ihr wichtig ist. "Ich will privat mobil sein und nicht immer fragen müssen, ob ich mir was ausleihen kann." So wie Lena lang denken auch andere junge Augsburger. Immer mehr melden ein eigenes Auto an.

Themen folgen