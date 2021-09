Nach Brand: In der Augsburger Innenstadt gilt eine Trinkwasserwarnung

Bei dem Feuerwehreinsatz in der Karolinenstraße ist Löschwasser in die Trinkwasserleitungen gelangt. Die Stadtwerke warnen, das Wasser sollte vorerst nicht verwendet werden.

Im Bereich der nördlichen Augsburger Innenstadt zwischen Rathausplatz und Thommstraße soll das Trinkwasser aus den Leitungen vorsorglich bis auf weiteres nicht verwendet werden. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes in der Karolinenstraße seit Freitagabend seien geringe Menge von Löschwasser in die Trinkwasserleitung gelangt, heißt es von den Stadtwerken. Auch wenn es sich nur um geringe Mengen handele, könne das Wasser am Wasserhahn schäumen. Das Wasser soll nicht verzehrt werden und auch nicht in die Augen gelangen.

Trinkwasser in der Augsburger Innenstadt soll nicht verwendet werden

Die Stadtwerke Augsburg spülen nach eigenen Angaben seit den Morgenstunden die Leitungen. Auch zuhause empfehle es sich, das Waser länger laufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen.

Auch wenn von einer sehr geringen Konzentration des Löschmittels ausgegangen werden kann, seien genauere Angaben erst nach einer Prüfung von Wasserproben durch ein Labor möglich. (AZ)

23 Bilder Feuer in der Augsburger Karolinenstraße: Die Bilder vom Einsatz Foto: Jörg Heinzle, Christina Heller-Beschnitt

