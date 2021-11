Augsburg

06:00 Uhr

Nach Brand in Karolinenstraße: Auch das Nachbarhaus ist noch unbewohnbar

Beim Großbrand in der Karolinenstraße 15 (Bildmitte) in Augsburg hat auch das Nachbarhaus mit der grünen Fassade (links) arg gelitten.

Plus Nicht nur im abgebrannten Baudenkmal in der Augsburger Karolinenstraße gibt es schwerste Schäden zu beheben, auch das "grüne Haus" nebenan hat arg gelitten.

Von Eva Maria Knab

Rund neun Wochen sind seit dem Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße vergangen. Die Folgen des verheerenden Feuers in dem zentralen Straßenzug nahe dem Rathaus wirken bis heute nach. In dem historischen Wohn- und Geschäftshaus, das von den Flammen weitgehend zerstört wurde, gibt es noch immer Brandschutt wegzuräumen. Gespräche über die Zukunft des Gebäudes sollen in Kürze beginnen. Doch nicht nur dieses wichtige Baudenkmal beschäftigt die Fachleute. Auch im Nachbarhaus mit der grün gestrichenen Fassade gibt es große Schäden.

