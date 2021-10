Augsburg

18:00 Uhr

Nach Brand in Karolinenstraße: So kam der Löschschaum ins Trinkwasser

Plus Der Zwischenfall beim Brand in Augsburg warf Fragen auf. Inzwischen ist klar, wie der Löschschaum ins Trinkwasser kam - und warum es bis zur Warnung fast drei Stunden dauerte.

Von Jörg Heinzle

Das Wasser, das am Morgen des 11. September in einer Wohnung im Augsburger Domviertel aus dem Hahn kommt, sieht auf den ersten Blick aus wie Milch, es schäumt auch etwas. Sie habe es bemerkt, als sie Zähne putzen wollte, schreibt eine Augsburgerin dazu auf Facebook. Das Fläschchen für ihr Kind sei da aber schon längst gemacht gewesen. Auch andere Bewohner der Innenstadt merken an diesem Samstagmorgen, dass mit dem Trinkwasser etwas nicht stimmt. Einige melden sich deshalb bei den Stadtwerken und fragen nach. Schnell wird klar: Bei den Löscharbeiten wegen des Brandes in dem historischen Haus in der Karolinenstraße ist mit Löschschaum vermischtes Wasser ins Trinkwassernetz gelangt. Eigentlich darf so etwas nicht passieren - doch passiert ist es trotzdem. Inzwischen ist klar, wie es zu der Löschwasser-Panne gekommen ist. Und die Stadt erklärt, weshalb es fast drei Stunden gedauert hat, bis die ersten Warnungen veröffentlicht wurden.

