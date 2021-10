Augsburg

28.10.2021

Neben dem Hauptbahnhof entstehen über 400 neue Wohnungen

Plus Bis 2024 werden nahe des Augsburger Hauptbahnhofs 429 Mietwohnungen auf dem früheren Ladehof gebaut. Was auf dem Areal noch geplant ist.

Von Stefan Krog

Eineinhalb Jahre, nachdem das Unternehmen Instone die Notbremse für die Bebauung des mittleren Ladehofareals am Hauptbahnhof gezogen hatte, haben jetzt Bauarbeiten auf dem Areal begonnen. Seit einigen Tagen laufen Erdarbeiten. Wie der Essener Wohnentwickler mitteilte, sollen nun 429 Mietwohnungen (kompakte Ein- bis Dreizimmerwohnungen) entstehen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Instone wird das Projekt weiter bis zur schlüsselfertigen Übergabe fortsetzen, hat die Mietwohnungen aber bereits jetzt an eine Vermögensverwaltung verkauft. Es handle sich um einen führenden europäischen Asset-Manager, so Instone. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

