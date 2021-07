Augsburg

19:00 Uhr

Neue regionale Währung: Das ist der Silbertaler aus der Alten Schmiede

So sieht der neue Silbertaler aus, der in der Alten Schmiede in Augsburg entsteht.

Plus Studenten wollen das Gebäude der Alten Schmiede am Augsburger Milchberg wieder zum Leben erwecken. Dazu haben sie sich eine ungewöhnliche Aktion einfallen lassen.

Von Bernd Hohlen

Was geschieht da eigentlich in der Alten Schmiede am Milchberg? Momentan werden „Silbertaler“ geprägt. Christian Bauriedel, Professor für Nachhaltiges Bauen an der Hochschule Augsburg, ist vor einigen Jahren mit seinen Studenten hier eingezogen, um mit fachbezogenen Projekten dieses historische Gebäude zu reaktivieren. Tatsächlich, die Hochschule, mit ihrer kleinen „Schmiede-Außenstelle“, ist schon mittendrin im Leben des Viertels, wo jeder jeden kennt. Für die neueste Aktion lieferte ein interessanter Fund den Anstoß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen